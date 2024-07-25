خامنئي يؤكد فشل إسرائيل وأمريكا في إركاع حماس

ياسر رشاد - القاهرة - صرح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأن إسرائيل والولايات المتحدة فشلتا في إركاع حركة حماس الفلسطينية، رغم ضخامة الإمكانيات العسكرية والاقتصادية الأمريكية.



خامنئي يؤكد فشل أمريكا وإسرائيل أمام حماس

نقلت وكالة إرنا عن الخامنئي كلمة له أكد فيها أن قوة المقاومة تتجلى أكثر فأكثر يوما بعد يوم، لافتا إلى أن نظاما عسكريا وسياسيا واقتصاديا ضخما مثل أمريكا يقاتل خلف الصهاينة ضد حركة حماس ولم يتمكنوا من تركيعها، على حد تعبيره.

خامنئي يرد على نتنياهو

جاءت تصريحات خامنئي بعد إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمته أمام الكونجرس الأمريكي، أمس الأربعاء.



يذكر أن اتهم بنايمين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إيران بتمويل التظاهرات التي تحدث أمام الكونجرس، خلال الكلمة التي يلقيها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

نتنياهو يشن الهجوم على إيران



وقال نتنياهو في كلمته امام الكونجرس، أن إيران تمول المتظاهرين المتواجدين أمام الكونجرس، ولديعهم مصالح لفعل ذلك.

كما اتهم نتنياهو إيران بأنها سبب الخراب و الدمار في الشرق الأوسط ككل خلال الفترة الماضية و منذ فترة.

وقدم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أحد جنود الجيش الإسرائيلي المسلمين يدعى أشرف، أمس الأربعاء، في جلسة أمام الكونجرس الأمريكي.



ويبدو أن نتنياهو يقدم الجندي الإسرائيلي المسلم أمام الكونجرس ليثبت أنه ليس في حرب مع الإسلام.

ويظهر نتنياهو في كلمته أمام الكونجرس، مرتدياً قناع البراءه، ظاهراً وجه الضحية ليتسعطف جميع الحاضرين.

يذكر أن استقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أمس الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس.

وجرى الاستقبال بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونغرس، حيث أكد جونسون في كلمته الترحيبية على العلاقات الوثيقة والمتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال جونسون: "نحن سعداء باستقبال رئيس الوزراء نتنياهو في الكونغرس. إن العلاقات بين بلدينا قائمة على أسس قوية من الصداقة والشراكة الاستراتيجية، ونتطلع إلى مناقشات بناءة حول التحديات المشتركة والفرص المستقبلية."

من جانبه، أعرب نتنياهو عن شكره لجونسون والكونغرس الأمريكي على الدعم المستمر لإسرائيل، مشيداً بالتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات.

أعداد من المحتجين على زيارة بنيامين نتنياهو تتوافد على محيط الكونغرس بالتزامن مع التحضير لإلقاء خطابه

بدأت أعداد كبيرة من المحتجين بالتوافد على محيط الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.