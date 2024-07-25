وزارة الدفاع الروسية تعلن طلعة جوية مشتركة مع الصين فوق المحيط الهادئ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الخميس، أن قواتها الجوية الفضائية نفذت دورية مشتركة مع القوات الجوية الصينية فوق مياه بحر تشوكشي وبحر بيرنغ وشمال المحيط الهادئ.

بيان وزارة الدفاع الروسية

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية : "نفذت مجموعة جوية مكونة من حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو-95 إم إس" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وقاذفات القنابل الاستراتيجية "هون-6 كي" التابعة للقوات الجوية الصينية، دوريات جوية فوق مياه بحر تشوكشي وبحر بيرنغ وشمال المحيط الهادئ".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية : "خلال الرحلة، عملت الطواقم الروسية والصينية على التعاون في جميع مراحل تحليق الدوريات الجوية في المنطقة الجديدة للعمليات المشتركة. وتم توفير تغطية جوية من قبل مقاتلات "سو 30 إس إم" و"سو 35 إس" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية".

وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية أن الرحلة المشتركة للطائرات الروسية والصينية استمرت أكثر من 5 ساعات، مؤكدا أن مسار الرحلة لم ينتهك المجال الجوي للدول الأجنبية أثناء الدورية المشتركة.

وكانت قيادة الدفاع الجوي والفضائي في أمريكا الشمالية (NORAD) قد أعلنت في وقت سابق أنها رصدت واعترضت 4 طائرات روسية وصينية بالقرب من ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن الطائرات الروسية والصينية لم تدخل الأجواء السيادية للولايات المتحدة وكندا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أكثر من مرة في وقت سابق، أن القوات الجوية الروسية تنفذ طلعاتها الجوية بالتوافق التام مع القانون الدولي وقواعد الملاحة الدولية.

يذكر أن أعلن الجيش الأميركي أنه اعترض طائرتين عسكريتين روسيتين وطائرتين صينيتين كانت تعمل في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا، رغم أنها ظلت في المجال الجوي الدولي.

وقالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي لأميركا الشمالية في بيان "ظلت الطائرات الروسية والصينية في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي".



ونقلت رويترز عن الجيش الأميركي إن الطائرات لم تكن تشكل تهديدا، وأنها ستواصل مراقبة"نشاط المنافسين" بالقرب من أميركا الشمالية.

وعلى صعبد آخر،استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره السوري بشار الأسد، في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.