ألمانيا تستأنف حركة الطيران بعد توقفها ساعتين.. ما القصة؟

ياسر رشاد - القاهرة - استؤنفت حركة الطيران جزئياً، اليوم الخميس، في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، بحسب ما أفاد متحدث باسم المطار، مضيفاً أن حركة الملاحة لا تزال تشهد بلبلة، ونصح المسافرين بالتحقق من رحلاتهم.

سبب توقف حركة الطيران في ألمانيا

وأكد المتحدث الرسمي لمطار فرانكفورت بـ ألمانيا أنه تم إستئناف حركة الطيران جزئيا، بعد حوالي ساعتين من تعليقها إثر اقتحام ناشطين مدافعين عن البيئة المدرج.

وأفاد مطار فرانكفورت على موقعه الإلكتروني أن حركة الملاحة لا تزال تشهد بلبلة، ونصح المسافرين بالتحقق من رحلاتهم.

وكان مصدر في الشرطة ب ألمانيا صرح في وقت سابق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن الشرطة تبذل كل ما في وسعها لإجلاء الناشطين من أجل المناخ عن المدرج.

وتبنت العملية مجموعة "ليتستي جينريشن" (الجيل الأخير)، وهي حركة كبيرة ناشطة في ألمانيا ونفذت الكثير من العمليات المدوية تحت شعار الدفاع عن المناخ.

وأوضحت أن العملية تهدف إلى مطالبة حكومة ألمانيا بالمشاركة في وضع وتوقيع اتفاق دولي ملزم قانوناً ينظم التخلي العالمي عن النفط والغاز والفحم بحلول 2030.

وبحسب الشرطة الألمانية، فقد تم اعتقال ثمانية أشخاص بعد مشاركتهم في مسيرة احتجاجية نظمتها مجموعة المناخ "الجيل الأخير" عقب تعليق مؤقت لحركة الطيران في مطار فرانكفورت.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الخميس إن سبعة أشخاص دخلوا مبنى المطار في وقت مبكر من صباح الخميس وجلسوا على المدرجين المركزيين.

وعلق شخص آخر في سور المطار وتم اعتقاله أيضا.

بسبب الاحتجاجات، تم تعليق الحركة الجوية في أكبر مطار في ألمانيا مؤقتًا، لكن العمليات على أربعة مدارج استؤنفت جزئيًا في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت جرينتش).

وقالت الشرطة الفيدرالية إنه تم إطلاق سراح اثنين من الناشطين من المدرج وتم تسليمهما إلى الشرطة المحلية.