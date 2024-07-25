مقتل أكثر من 40 فلسطيني إثر القصف الإسرائيلي على خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، عن قتل أكثر من 40 مواطن فلسطيني إثر القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

القصف الإسرائيلي يستمر على قطاع غزة

وأكدت وسائل الإعلام أن طائرات الاستطلاع والآليات العسكرية الإسرائيلية استهدفت عدة مرات محيط المركز الثقافي بمنطقة رميضه في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس".

كما استهدف القصف الإسرائيلي منزلا في قرية قيزان النجار بخان يونس، وقصفت المدفعية الإسرائيلية السطر الشرقي وحي الشيخ ناصر في المدينة.

نتائج القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

وفي مدينة رفح، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح طفيفة في استهداف بـ القصف الإسرائيلي لعدد من المواطنين بالقرب من مستشفى الصليب الأحمر

وفي مدينة غزة، استهدف القصف الإسرائيلي منزلا بمنطقة الشاطئ جوار برج الوحدة غرب المدينة.

ووسط القطاع، وصل إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح 6 من الأسرى المفرج عنهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

ومن جهتها قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني في غزة: "نقدم إسعافات أولية لأسرى أفرج عنهم الاحتلال من أمام حاجز كيسوفيم شرقي مدينة دير البلح".

وأشار "الهلال الأحمر" إلى "خروج 7 مراكز تابعة للجمعية عن الخدمة بسبب إجراءات الاحتلال المتمثلة بأوامر الإخلاء القسري المتكررة واستهدافه لمناطق النزوح".

من جهتها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين ضمن بيان "أنها أسقطت طائرة صهيونية من نوع "كواد كابتر"" وقالت "سيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة رفح (جنوب القطاع)".

يذكر أن أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة إلى خفيفة في عملية إطلاق نار في قرية النبي إلياس بالضفة الغربية.



إصابة 3 أشخاص بالضفة الغربية



وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أنه أصيب 3 إسرائيليين بجروح متوسطة إلى خفيفة في عملية إطلاق نار بالطريق رقم 55 في قلقيلية بالضفة الغربية، وقامت فرقة "نجمة داود الحمراء" بعلاجهم ونقلهم إلى المستشفى.



وأشارت إلى أن مجموعة أطلقت النار من سيارة باتجاه مجموعة من الإسرائيليين، في وقت يقوم الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" بنقل قوات إلى المنطقة لمعرفة من أين أتت وإلى أين هربت تلك السيارة.