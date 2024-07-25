بوتين يستقبل الأسد في قصر الكرملين

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الرئيس السوري بشار الأسد، في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، أن "الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد عقدا اجتماعًا في قصر الكرملين.

بوتين يرحب بالأسد في الكرملين

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين، حيث أشار في مستهل اللقاء بينهما إلى أنه ستتم مناقشة العلاقات الثنائية والوضع في منطقة الشرق الأوسط الذي يميل إلى التصعيد.

كما نوه بوتين إلى أن الطرفين سيبحثان العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا، لافتًا إلى أن هناك الكثير من القضايا والأسئلة المطروحة حولها.

وقال بوتين بهذا الصدد: "إنه لمن دواعي سروري أن أراكم، إننا لم نر بعضنا بعضًا منذ فترة طويلة ولدينا الفرصة للحديث عن علاقتنا بأكملها... أما بالنسبة لعلاقاتنا التجارية والاقتصادية، فهناك العديد من الأسئلة هنا أيضًا، كما أن هناك اتجاهات واعدة. آمل أن نتمكن من التحدث معك حول هذا الموضوع".

ومن جهته، أكد الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الروسي أن البلدين مرا باختبارات صعبة خلال العقود الماضية، حيث استطاعت موسكو ودمشق المحافظة على هذه العلاقات على مستوى من الثقة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤشر بشكل واضح على نضج هذه العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين للأسد "أنا مهتم للغاية برأيك حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل.. للأسف هناك ميل نحو التصعيد، يمكننا أن نرى ذلك. وهذا يؤثر أيضًا بشكل مباشر على سوريا".

وقال الأسد لبوتين: "بالنظر إلى كل الأحداث التي تجري في العالم أجمع وفي المنطقة الأوراسية اليوم، اجتماعنا اليوم يبدو مهمًا للغاية لمناقشة كافة تفاصيل تطور هذه الأحداث ومناقشة الآفاق والسيناريوهات المحتملة".

يذكر أن أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان،أمس الأربعاء، أنه يعمل على تنظيم لقاء بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري، بشار الأسد ، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس، بحسب قوله.

وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "لقد قدم رئيسنا مثل هذا الاقتراح (اجتماع الرئيسين)، وأنا أعمل على هذه القضية، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء".



وأكد فيدان أنه "يجب مكافحة "بي كي كي/ واي بي جي" وإعادة المنشآت النفطية وموارد طاقة التي استولت عليها إلى الشعب السوري".