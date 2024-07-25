أصدر وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، التعميم رقم 3/1/2024 تاريخ 24 تموز 2024، وجاء فيه: "حدث في الآونة الأخيرة قيام بعض موظفي الوزارة بتنفيذ ما يُسمّى "دورة تدريبية في المراسلات الإدارية"، وذلك في مدينة طرابلس- محافظة الشمال، دون الحصول على موافقة الوزارة ما أدى الى بلبلة في الوسط الرياضي.
لذا، يُحظّر على أي موظف مهما كانت صفته الإدارية، إجراء أي دورة تدريبية تحت أي عنوان، دون الحصول على موافقة الوزارة، وعلى الجهات الراغبة بتنفيذ مثل هذه الدورات التقدّم من الوزارة بكتاب خطيّ يحدد بموجبه نوع الدورة ومكانها وزمانها".
كانت هذه تفاصيل خبر تعميم لوزير الشباب والرياضة بشأن تنفيذ دورات تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.