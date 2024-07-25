الجامعة اللبنانية أعلنت حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حَمَلَة الدكتوراه للتدريس بكلية السياحة وإدارة الفنادق

أعلنت رئاسة ​الجامعة اللبنانية​ في بيان، "حاجتها للتّعاقد مَع ثلاثة أساتذة اختصاصيّين للتّدريس في كليّة السّياحة وإدارة الفنادق للعام الجامعي 2024- 2025، وفقًا للمؤهّلات الآتية:

- أستاذ مُتَخصّص في إدارة الأعمال من حملة شهادة الدُّكتوراه في إدارة الأعمال

- أستاذ متخصّص في التّسويق مِن حملة شهادة الدّكتوراه في التّسويق

- أستاذ متخصّص في الإحصاء مِن حملة شهادة الدّكتوراه في الإحصاء".

وأوضحت رئاسة الجامعة أنّ "الطّلبات تُقدّم بدءًا من أيّام الثّلاثاء (حصرًا) خلال شهر آب 2024، ومن نهار الإثنين الواقع فيه 2 أيلول 2024 ولغاية نهار الخميس الواقع فيه 12 أيلول 2024 ضُمنًا، في أمانة سرّ الكليّة- نزلة السلطان ابراهيم، بين السّاعة التّاسعة صباحًا والواحدة بَعد الظّهر.