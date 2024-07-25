أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان، "حاجتها للتّعاقد مَع ثلاثة أساتذة اختصاصيّين للتّدريس في كليّة السّياحة وإدارة الفنادق للعام الجامعي 2024- 2025، وفقًا للمؤهّلات الآتية:
- أستاذ مُتَخصّص في إدارة الأعمال من حملة شهادة الدُّكتوراه في إدارة الأعمال
- أستاذ متخصّص في التّسويق مِن حملة شهادة الدّكتوراه في التّسويق
- أستاذ متخصّص في الإحصاء مِن حملة شهادة الدّكتوراه في الإحصاء".
وأوضحت رئاسة الجامعة أنّ "الطّلبات تُقدّم بدءًا من أيّام الثّلاثاء (حصرًا) خلال شهر آب 2024، ومن نهار الإثنين الواقع فيه 2 أيلول 2024 ولغاية نهار الخميس الواقع فيه 12 أيلول 2024 ضُمنًا، في أمانة سرّ الكليّة- نزلة السلطان ابراهيم، بين السّاعة التّاسعة صباحًا والواحدة بَعد الظّهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة اللبنانية أعلنت حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حَمَلَة الدكتوراه للتدريس بكلية السياحة وإدارة الفنادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.