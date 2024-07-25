وزير المالية أصدر قرارات تتعلق بتمديد مهل تصاريح وبيانات ضريبية تفاديًا لفرض غرامات

أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، ثلاثة قرارات تتعلّق بتمديد مهل، "من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين الالتزام بالموجب، لتفادي تطبيق الغرامات عليهم"، بحسب بيان المكتب الإعلامي للوزير.

وقد جاء في القرار الأوّل:

"تُمدّد لغاية 30/08/2024 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2024، بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه، ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)، ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل".

ونصّ القرار الثّاني على الآتي:

"تُمدّد لغاية 30/08/2024 ضمنًا، مهلة تقديم تصريح الفصل الثّاني من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".

وجاء في القرار الثالث:

"تُمدّد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصلين الأول والثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024، وتأدية الضريبة العائدة لها".

وأشار المكتب إلى أنّ "في شأن متصل بتسوية الغرامات، أصدر الخليل قراراً مدّد بموجبه أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب، بموجب مستندات التكليف الذاتي الصادرة اعتباراً من 16/11/2022".

ولفت إلى أنّه "يمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا القرار الذي حمل الرقم 722/1 تاريخ 11/7/2024، عبر الموقع الالكتروني للوزارة: www.finance.gov.lb، وعلى صفحة الوزارة على فايسبوك: وزارة المالية اللبنانية-Lebanese Ministry of Finance؛ وعلى منصّة X".