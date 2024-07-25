خطار: عناصر الدفاع المدني مستمرون بتأدية رسالتهم الإنسانية والوطنية دون أي تقاعس

التقى المدير العام للدّفاع المدني العميد ​ريمون خطار​ في مكتبه، رئيس إتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين ونائبه اسماعيل حجازي، في زيارة تهدف إلى الإشادة بـ"الدّور البارز الّذي تقوم به المديريّة العامّة وعناصر ​الدفاع المدني​، لجهة الحفاظ على السّلامة العامّة، سيّما في المراكز المنتشرة في ​جنوب لبنان​، حيث يعرّضون أنفسهم لخطر يومي للقيام بتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وهم لم يتوانوا البتّة عن تلبية نداءات الإغاثة؛ بالرّغم من الظّروف القاهرة الّتي ترخي بثقلها على المناطق الحدوديّة".

وفي السّياق، قدّم ياسين درعًا تقديريّةً إلى العميد خطّار، عربون شكر على "إدارته الحكيمة لعناصر الدّفاع المدني، وإعطائهم التّوجيهات للصّمود في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان، وحثّهم على الإسراع لتلبية نداءات الأهالي والحفاظ على الأرواح والممتلكات؛ وتقديرًا لجهودهم وتضحياتهم".

بدوره، شكر خطّار، ياسين وحجازي على "هذه المبادرة القيّمة"، مؤكّدًا "استمرار العناصر بتأدية رسالتهم الإنسانيّة والوطنيّة دون أيّ تقاعس، مهما بلغت التّضحيات".