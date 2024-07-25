توقيف سبعة أشخاص في بلجيكا للاشتباه بتخطيطهم لـ"اعتداء إرهابي"

أوقف سبعة أشخاص في بلجيكا للاشتباه بإعدادهم لهجوم "إرهابي"، على ما أفادت النيابة العامة الفدرالية، مشيرة إلى تنفيذ 14 عملية دهم في أنحاء بلجيكا.

وقالت النيابة العامة في بيان "جميع الذين قبض عليهم يشتبه في مشاركتهم في نشاطات مجموعة إرهابية وتمويل الإرهاب والتحضير لهجوم إرهابي".

وقال الناطق باسم النيابة العامة أرنو دوترومون لوكالة فرانس برس "ليس لدينا أي تفاصيل في الوقت الحاضر حول المواقع أو الأهداف، لكن ما عثر عليه يحملنا على الاعتقاد بأنه كان يجري الإعداد لاعتداء".

ونفّذت الشرطة البلجيكية 14 عملية دهم صباح الخميس، خصوصا في مناطق لييج (شرق) وأنتويرب (شمال) وغنت وسان جوس وكورتريك ومنين بناء على طلب قاض في مكافحة الإرهاب من أنتويرب (شمال) وفقا للنيابة العامة الفدرالية.