"القسام" أعلنت قنص جندي إسرائيلي في خانيونس وإيقاع جنود بين قتيل وجريح في رفح

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن "قنص جندي صهيوني ببندقية "الغول" في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة"، مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.
وفي بلاغ آخر، قالت "القسام": "تمكن مجاهدو كتائب القسام بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس من دكّ تموضع لقوات العدو قرب مسجد الظلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".
هذا، وكشفت عن "استدراج قوتين صهيونيتين إلى نفقين وتفجيرهما بأفراد القوتين فور نزولهم داخلهما وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة".
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