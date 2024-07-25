شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف سبعة أشخاص في بلجيكا للاشتباه بتخطيطهم لاعتداء إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقف سبعة أشخاص في بلجيكا، اليوم الخميس، للاشتباه بإعدادهم لهجوم إرهابي، حسبما أفادت النيابة العامة الفدرالية، مشيرة إلى تنفيذ 14 مداهمة في إنحاء بلجيكا.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة أرنو دوترومون: "ليس لدينا أي تفاصيل في الوقت الحاضر حول المواقع أو الأهداف، لكن ما عُثر عليه يحملنا على الاعتقاد بأنه كان يجري الإعداد لاعتداء".

ولم يدلِ متحدث النيابة العامة بأي تفاصيل أخرى بشأن هوية الموقوفين.