شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 140 رحلة جوية في مطار فرانكفورت بسبب احتجاجات نشطاء المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت بألمانيا، اليوم الخميس، أنه تم إلغاء نحو 140 رحلة جوية في المطار بسبب احتجاجات نشطاء المناخ.

وقالت شركة "فرابورت": "إنه على الركاب توقع حدوث تأخيرات في مواعيد الرحلات بقية اليوم. وكان من المقرر أن تكون هناك 1400 رحلة إقلاع وهبوط خلال اليوم.

وعادت مدارج الطائرات للعمل مجددًا الساعة السابعة وخمسين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي (0550 بتوقيت جرينتش)، بعد ثلاث ساعات من دخول المحتجين لأرض المطار وتثبيت أنفسهم في المدارج وحاجز بالمطار.

وأدان متحدث باسم الشركة منفذي الاحتجاج، مبينًا بأنهم "سيواجهون عقوبات مشددة ودعاوى مدنية مقابل إحداث أضرار".