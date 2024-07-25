"نختار الحرية" .. كامالا هاريس تطلق أول فيديو لحملتها الانتخابية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الحالي جو بادين و المرشحة للإنتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، اليوم الخميس، الفيديو الترويجي الأول لحملتها تحت شعار نختار الحرية.

كامالا هاريس تعرض الفيديو الأول لحملتها الإنتخابية

https://youtube.com/shorts/AuRYi2XJ5zE?si=sXDC1sLMf4nEQYBM

وتقول كامالا هاريس فيه: "في هذه الانتخابات، كل منا يواجه سؤالا. ما هو نوع البلد الذي نريد أن نعيش فيه؟ هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أننا يجب أن نكون بلدا تسوده الفوضى. من الخوف. من الكراهية"، وتتزامن كلمات هاريس في الفيديو مع ظهور صورة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس.

وتتابع كامالا هاريس الكلام لتقول: "لكننا نختار شيئا مختلفا"، ومن ثم تتوقف عن الكلان ويعلو صوت صيحات جمهور يهتف: "كامالا! كمالا! كامالا!".

ومن ثم تتابع كامالا هاريس الكلام وتقول: "الحرية ليست مجرد العيش، ولكن للمضي قدماً، الحرية في أن تكون في مأمن من العنف المسلح. حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بجسمك. نحن نختار مستقبلا لا يعيش فيه أي طفل في فقر. حيث يمكننا جميعا تحمل تكاليف الرعاية الصحية. حيث لا أحد فوق القانون".

وتظهر الجملة الأخيرة حيث تعرض الشاشة صور عناوين صحف تحتوي على كلمات "مذنب"، "متهم"، "مدان".

وتتابع كامالا هاريس الكلام: "نحن نؤمن بوعد أمريكا ونحن على استعداد للقتال من أجله. لأننا عندما نتقاتل نفوز.. انضم إلينا. اذهب إلى Kamalaharris.com ودعنا نبدأ العمل".

يذكر أن أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يفسح المجال لنائبته كامالا هاريس، كمرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي، من أجل العناية بالولايات المتحدة، ضمن توجه عام بإفساح المجال أمام الشباب.

وأضاف "بايدن"، خلال كلمة بالمكتب البيضاوي للبيت الأبيض، في أول ظهور له منذ إصابته بفيروس كورونا، أن إدارته معنية بحفظ أمن الولايات المتحدة وعدم التورط في حروب جديدة، وكذلك العلاقات التجارية مع الصين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة معنية كذلك بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، كما شدد على بذل إدارته قصارى جهدها لحماية الولايات المتحدة مما يهددها.

وكان آخر خطاب له في المكتب البيضاوي، 15 يوليو الجاري، عندما حث الأمريكيين على تهدئة حدة الخطاب السياسي بعد محاولة اغتيال منافسه دونالد ترامب.