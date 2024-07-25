وزير الداخلية الفرنسي يعلن القبض على عناصر إرهابية في باريس

ياسر رشاد - القاهرة - قبل 24 ساعة من حفل افتتاح الالعاب الاوليمبية باريس 2024 اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمين انه تم القبض على عنصرين ارهابيين يشتبه في تخطيطهما لاعمال ارهابية ضد منشأن والرياضيين المشاركين في دورة الالعاب الاوليمبية .

وكانت وسائل اعلام فرنسية قد اكدت ان الشرطة الفرنسية قامت بالقاء القبض على شاب عمره 18 عاما من منطقة جيرونيد ( جنوب غرب فرنسا ) وتم التأكد من انتماءه لاحد المنظمات الارهابية و تخطيطه للقيام بهجمات ارهابية خلال الايام القادمة .

واضافت صحيفة لوموند الفرنسية : ان القبض على العنصر الارهابي الاول تبعه القاء القبض على عنصر اخر من نفس المنطقة و تم اجراء تحريات كول ارتباطهما بنفس الفكر الارهابي .

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمين ان الشرطة الفرنسية القت القبض على عنصرين ارهابيين يستهدفا المنظمات التابعة للالعاب الاوليمبية والرياضيين مؤكدا ان وزارة الداخلية الفرنسية مازالت تعمل على القضية من خلال عدة ملفات ولذلك لن يمنح اية تفاصيل اخرى حولها .

وقال وزير الداخلية الفرنسي : نعمل على تأمين الالعاب الاوليمبية بشكل تام ولا يوجد اي مجال للخطأ لدى الشرطة الفرنسية ونرجو ان يتعاون معنا الجميع من اجل انجاح هذا المحفل الرياضي العالمي .