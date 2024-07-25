الكرملين يكشف كواليس مقابلة بوتين مع بشار الأسد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أهم عناوين المحادثات التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد في الكرملين، مشيرا إلى أن أوكرانيا لم تكن ضمن المناقشات.

كواليس مقبلة بوتين و الأسد

وقال المتحدث باسم الكرملين: "كان الموضوع الرئيسي هو الوضع في المنطقة حول سوريا، ولم يناقش الرئيسان القضية الأوكرانية".

وأجاب المتحدث باسم الكرملين: "لا، لم يظهر موضوع أوكرانيا، بطبيعة الحال، كان موضوع التسوية السياسية والوضع في المنطقة المحيطة بسوريا هو الموضوع الرئيسي في الاجتماع".

وقال المتحدث باسم الكرملين : "بشكل عام، كان هناك تبادل واسع النطاق لوجهات النظر حول كافة المواضيع المتعلقة بالوضع في المنطقة، حول سوريا بالطبع".

ورد متحدث الكرملين على سؤال حول ما إذا طرح موضوع مساعدة موسكو المحتملة لدمشق في ضمان الأمن في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، قائلا "لذلك، تم التطرق إلى العديد من المواضيع التي ذكرتها بطريقة أو بأخرى، هذا كل ما يمكنني قوله حول الأمور التي تم ذكرها".

واستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الرئيس السوري بشار الأسد، في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، أن "الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد عقدا اجتماعًا في قصر الكرملين.

بوتين يرحب بالأسد في الكرملين



ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين، حيث أشار في مستهل اللقاء بينهما إلى أنه ستتم مناقشة العلاقات الثنائية والوضع في منطقة الشرق الأوسط الذي يميل إلى التصعيد.





كما نوه بوتين إلى أن الطرفين سيبحثان العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا، لافتًا إلى أن هناك الكثير من القضايا والأسئلة المطروحة حولها.

وقال بوتين بهذا الصدد: "إنه لمن دواعي سروري أن أراكم، إننا لم نر بعضنا بعضًا منذ فترة طويلة ولدينا الفرصة للحديث عن علاقتنا بأكملها... أما بالنسبة لعلاقاتنا التجارية والاقتصادية، فهناك العديد من الأسئلة هنا أيضًا، كما أن هناك اتجاهات واعدة. آمل أن نتمكن من التحدث معك حول هذا الموضوع".

ومن جهته، أكد الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الروسي أن البلدين مرا باختبارات صعبة خلال العقود الماضية، حيث استطاعت موسكو ودمشق المحافظة على هذه العلاقات على مستوى من الثقة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤشر بشكل واضح على نضج هذه العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين للأسد "أنا مهتم للغاية برأيك حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل.. للأسف هناك ميل نحو التصعيد، يمكننا أن نرى ذلك. وهذا يؤثر أيضًا بشكل مباشر على سوريا".