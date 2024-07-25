بعد تلقي معلومات استخباراتية.. كاتس يحذر من استهداف الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من تلقيه معلومات استخباراتية بشأن التهديد المحتمل من جانب عملاء إيرانيين وجماعات إرهابية أخرى تخطط لاستهداف أعضاء بعثة بلاده والسائحين في أولمبياد باريس 2024.

وقبل 24 ساعة من حفل افتتاح الأولمبياد على ضفاف نهر السين، غدا الجمعة، تواصل كاتس مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الخميس لنقل رسالة خطيرة ، محتواها "لدينا معلومات استخباراتية تشير إلى أن عملاء إيرانيين ومجموعات إرهابية تخطط لاستهداف أعضاء الوفد الأولمبي الإسرائيلي والسائحين الإسرائيليين في باريس"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "إسرائيل هيوم" اليوم الخميس.

وعبر كاتس عن تقديره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجية فرنسا نظرا للتكثيف الأمني غير المسبوق بهدف حماية الرياضيين والسائحين الإسرائيليين خلال الأولمبياد.