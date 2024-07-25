بعد خطاب نتنياهو.. قوات الاحتلال تعمق توغلها في خان يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

عمقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، توغلها في بعض البلدات على الجانب الشرقي من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد ساعات من قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمشرعين أمريكيين إن الحكومة تشارك بشكل نشط في جهود مكثفة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة.

وتركزت عمليات قوات الاحتلال في الأيام القليلة الماضية حول بلدات بني سهيلا والزنة والقرارة، حيث قال جيش الاحتلال إن القوات استعادت يوم الأربعاء جثث خمسة أشخاص قتلوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر واحتجزت في غزة منذ ذلك الحين.

