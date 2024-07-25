تعريفة المواصلات الجديدة.. أرقام الشكاوى من زيادة الأجرة في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- محافظات:

أعلنت عدد من المحافظات تعريفة الركوب الجديدة على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي، وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين المراكز والمحافظات الأخرى، بعد زيادة البنزين والسولار.

وكلف المحافظون رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التموين بشن حملات تفتيشية على محطات الوقود، ومواقف سيارات الأجرة، لمتابعة انتظام سير العمل، ومتابعة الإعلان عن الأسعار الجديدة، وضمان عدم وجود ازدحام أو تكدس، وفي حال ظهور أي معوقات للعمل، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور من خلال غرف العمليات الرئيسية.

كما خصصت المحافظات أرقاما للشكاوى من التلاعب في أسعار البنزين أو محاولة السائقين زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة وجاءت الأرقام التي يمكن للمواطن اللجوء إليها في حالة الشكوى كالتالي:

أرقام الشكاوى من زيادة الأجرة في القاهرة

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أرقام الشكاوى من زيادة الأجرة بني سويف

وجرى تخصيص الرقم 114 لتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لمحافظة بنى سويف، والرقم 136 الخاص بإدارة المرور، فضلا عن تكليف اللجان المختصة بالتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، وكذا الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع، والواردة على مبادرة " قابل المسؤول" التي أطلقتها المحافظة أمس " الأربعاء".

أرقام الشكاوى من زيادة الأجرة في كفر الشيخ

دعا محافظ كفر الشيخ المواطنين بالتمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات علي الخط الساخن 114 والخط الأرضي رقم 0473220792، مع انعقاد دائم ومتابعة علي مدار اليوم من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

أرقام الشكاوى من زيادة الأجرة في قنا

وجه محافظ قنا مدير مجمع المواقف بضرورة، اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، و وضعها بمكان واضح أمام المواطنين داخل المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم، لافتا أنه تم تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وربطه مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختلفة، والتى ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت خط ساخن رقم 15541، فضلا عن أرقام غرفة العمليات المركزية: 0963337291 - 0963328472، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

أرقام الشكاوى من زيادة الأجرة في أسوان

ناشد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المواطنين بالإبلاغ عن أي مغالاة من سائقى سيارات السرفيس على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة 01278655167، و 01091565955 ، حيث أن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية جاهزة ومنعقدة بشكل دائم للتفاعل مع أي شكاوى جماهيرية

أرقام الشكاوى من زيادة الأجرة في الفيوم

طالب محافظ الفيوم المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، مشيراً إلى انعقاد غرفة طوارئ المحافظة على مدار الـ 24 ساعة، كما تم تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، 2168041 و2168042، والخط الساخن 114، للإبلاغ عن المخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أرقام الشكاوى من زيادة الأجرة في أسيوط

وجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالأشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع إتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين، لافتاً أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

أرقام الشكاوى من زيادة الأجرة في الدقهلية

قرر محافظ الدقهلية تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.

أرقام الشكاوى من زيادة الأجرة في القليوبية

أكد محافظ القليوبية أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوى للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس اب) والرقم الارضي 0133212461 مؤكدا على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

أرقام الشكاوى من زيادة الأجرة في المنيا

ناشد محافظ المنيا المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 -2320001 086لغرفة عمليات محافظة المنيا الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة.

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