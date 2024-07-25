ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات العامة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة، وذلك على خلفية قرار زيادة أسعار السولار والبنزين .

وعقد محافظ الغربية، اجتماعا مع اللجنة المنوط بها تعديل تعريفة الركوب والتي وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما شدد محافظ الغربية على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

ووجه المحافظ الأجهزة المعنية من المواقف وإدارة المرور ورؤساء المراكز و المدن ومسئولي التموين، والرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وشدد على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أشار الجندي ان المحافظة تستقبل المواطنين من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣ .

اقرأ أيضًا:

زيادة السولار والبنزين.. أجرة المواصلات الجديدة بالدقهلية

أول إجراء من تموين الإسكندرية بعد تحريك أسعار البنزين والسولار

بالصور.. وضع لوحات داخل مواقف بني سويف بالتعريفة الجديدة للمواصلات

بعد زيادة البنزين والسولار.. تعريفة المواصلات الجديدة في بني سويف- صور

بالصور.. هكذا تعاملت جنوب سيناء مع الزيادة الأخيرة لأسعار البنزين والسولار

بعد رفع السولار والبنزين.. أجرة المواصلات الجديدة بالقليوبية

بعد رفع أسعار السولار والبنزين.. حملات رقابية لمتابعة محطات الوقود فى بورسعيد (صور)