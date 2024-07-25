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الرئيس التشيكي يدعم إجراء مفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية

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محمد اسماعيل - القاهرة - براغ - (د ب ا)

قال الرئيس التشيكي بيتر بافيل إن بلاده، التي وصفها سابقا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها أقرب صديق لإسرائيل في أوروبا تعتبر أن إقامة " نوع" من الدولة الفلسطينية المستقلة يعد أمرا أساسيا من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بافيل قال لوكالة الأنباء التشيكية في حوار نٌشر اليوم الخميس إن إقامة دولة من أجل الفلسطينيين يجب أن تكون نتاج مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة، مضيفا أن حل الدولتين فقط هو ما يمكن أن يمنح إسرائيل السلام والضمانات الأمنية.

ويعتقد بافيل، الحليف القوي لإسرائيل، أن نهاية الصراع في الشرق الأوسط يجب أن تكون من خلال جمع الأطراف على طاولة المفاوضات، باستثناء حركة حماس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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