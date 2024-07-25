بالصور- بدء حجز اختبارات القدرات بكليات جامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة اليوم الخميس، بدء مكتب التنسيق، برعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد علي الطنطاوي أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب استقبال طلاب الثانوية العامة المصرية 2024 لحجز اختبارات القدرات.

وقال بيان جامعة المنصورة، إن مكتب التنسيق بدأ فى تلقي الحجز لاختبارات القدرات للكليات وهي: (التربية الرياضية- الفنون الجميلة).

وأوضح بيان الجامعة أن بدأ حجز اختبارات القدرات اعتبارا من اليوم الخميس 25 يوليو ومستمر حتى 8 أغسطس من الشهر المقبل.