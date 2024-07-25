شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد إنجازات "قوى النواب" بدور الانعقاد الرابع.. إقرار 5 قوانين و46 طلب إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

أعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، تقريراً عن حصاد أعمالها وأنشطتها وما أنجزته خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانى، خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن زيادة وعلاوة غلاء معيشة ومنح علاوات للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، فضلاً عن زيادات مقررة للمهن الطبية والمعلمين، وتمت الموافقة النهائية عليهم بالجلسة العامة.

كما ناقشت اللجنة ستة وأربعين طلب إحاطة مقدمة من النواب تنوعت بين صرف علاوات للعمال وضمان صرف الحد الأدنى للأجور، مشاكل العاملين بشركات القطاع العام واستمرار خدمة التأمين الصحي والاجتماعى للعاملين بقطاع الغزل والنسيج، ومشاكل العمالة المصرية بالخارج والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية ومنها عمالة الحج, وتوفير فرص عمل لمن تخطى سن الأربعين، وتطوير مكاتب العمل وإعادة فتح بعضها.

جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أعلن خلال جلسته يوم 18 يوليو الجاري، الموافقة على فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في ضوء القرار والموعد الذي سيصدره رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الرابع.