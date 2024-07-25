شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى.. إحدى الخطوات المهمة والكبرى فى ملف الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واحدا من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره، فقد بذل جهود غير عادية على مدار الفترة الماضية، واستطاع أن يُثبت نفسه داخليا وخارجيا وفي العديد من مجالات العمل وفي فترة قصيرة للغاية.

وقدم التحالف الوطني دعم كبير للأسرة المصرية فى أكثر من مجال، ومن أهمها توزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا فى المناطق النائية فى جمهورية مصر العربية، فقد ساند المواطنين فى المناطق البعيدة والحدودية وقد لهم الاحتياجات الخاصة لهم"، الحدود المصرية الفلسطينية فى قطاع غزة وارسال المساعدات الإغاثية والإنسانية ووصولها للأشقاء الفلسطينيين.

كما قدم التحالف الوطنى نموذج محترف عن كيفية التنسيق مشترك مع الحكومة فى كل ملفات التنمية الشاملة، مما يعزز من أثر مجهودات العمل الأهلى ويضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح والذى يصنع فارق فى حياة المواطنين بشكل مستدام.

وساهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلي والدولي، كما نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، فضلا عن دوره في توسيع نطاق مشروعات "حياة كريمة"، التى تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا.