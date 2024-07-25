الحجار: المجالس البلدية للأطفال هي إطار حيوي لتعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية

نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية الحفل الختامي لمبادرة "تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً على المستوى المحلي" MOSA-IC، الممولة من التعاون الإيطالي، تحت عنوان "المجالس البلدية للأطفال من أجل الحوكمة المحلية والتنمية"، خلال حفلٍ أقيم في متحف سرسق في بيروت.

وفي كلمة له، أشار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار، إلى أنّ "المجالس البلدية للأطفال هي إطار حيوي لتعزيز مشاركة الأطفال في الحياة الاجتماعية والحكم المحلي، وخطوة مهمة نحو خلق مدن صديقة للأطفال في لبنان تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لهم".

من جهته، أشار السفير الإيطالي فابريتسيو مارتشيللي إلى أن "مشروع موزاييك MOSAIC ساهم في إحداث تغييرات كبيرة في مقاربة البالغين لحقوق الأطفال، كما سمح للأطفال والشباب بتكوين شخصيّتهم سعياً لتحقيق التزامات أهمّ كمواطنين فاعلين".