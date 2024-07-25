يعقوبيان أثارت مسالة عدادات المولدات الكهربائية المنتشرة بين احياء بيروت

أثارت النائب بولا يعقوبيان، في تصريح لها من المجلس النيابي، مسالة عدادات المولدات الكهربائية المنتشرة بين احياء بيروت، لافتةً الى أن "هذه العدادات يتم التلاعب بها ويتم استهلاك اكثر من الاستهلاك الحقيقي ووزارة الاقتصاد قامت مشكورة وتحديدا مدير عام الاقتصاد محمد ابو حيدر حيث تم تسطير محاضر واطلب من المواطنين ان يتاكدوا من العدادات وان تستمر وزارة الاقتصاد بهذه الحملة".

وبدورها، لفتت النائب نجاة صليبا، الى أن "قطاع المولدات هو قطاع خارج خدمة القانون ولا يدفعون ضرائب وعندما نطالب بوضع فيلترات او كاتم لصوت المولد ينزعجون، لكن نحن سنبقى نتواصل مع الوزارات ليقوموا بعملهم".