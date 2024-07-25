المكاري: راسلت نحو 30 دولة بشأن القتل الإسرائيلي لصحافيين على أراضي لبنان وتلقيتُ 3 أجوبة فقط

أكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أنّ "لا أحد يعرف إلى أين سنصل في الحرب الدائرة في الجنوب"، مؤكدًا أنّ "الحكومة تقوم بجهد ديبلوماسي كبير لتحييد لبنان، وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى هدفنا".

وقال في حديث لقناة "ام تي في": "طلبتُ موقفاً رسميًّا واضحًا من خلال مراسلة نحو 30 دولة بشأن القتل الاسرائيلي المتعمّد لصحافيين على الأراضي اللبنانية وتلقيتُ 3 أجوبة فقط"، مشيرًا إلى أنّ "الأزمة التي مرّ بها لبنان أضعفت كلّ مؤسسات الدولة ممّا دفع المواطن للاعتياد على البديل، وهذا أمر سيىء جدًّا ويتطلّب وقتاً للمعالجة".

وأضاف "دائما هناك انتقادات لاداء حكومة تصريف الأعمال، وعلينا أن نعمل كحكومة لإقرار الأمور الضرورية ونحافظ على أمر أساسي، وهو أن لا نسير بتعيينات".

وردا على سؤال قال الوزير المكاري: "ليتفضل معارضو ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وليرشحّوا اسمًا، لأنّ لا مرشح واضحًا باستثنائه، ونعتبر أنّ فرنجية قادر على إيجاد الحلول ولا يمكن إيصال رئيس ضدّ سوريا".