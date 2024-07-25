أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "وزيرا خارجية روسيا والصين سيرغي لافروف ووانغ يي التقيا الخميس في فينتيان عاصمة لاوس، على هامش اجتماع إقليمي وغداة لقاء الوزير الصيني مع نظيره الأوكراني في الصين لبحث سبل تحقيق السلام في أوكرانيا". وأوضحت الخارجية، في بيان مقتضب، أن "لافروف التقى يي على هامشاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: بدء محادثات بين روسيا والصين على هامش اجتماع آسيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.