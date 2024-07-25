35.42 مليار دولار.. الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة تسجل مستوى تاريخي بأبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قفز إجمالي الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة بالعملة الاوروبية المحلية إلى مستوى تاريخي جديد مسجلا نحو 35.417 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي بزيادة بنحو 2.79 مليار دولار عن شهر مارس الماضي.

وبدأت الاستثمارات الأجنبية في العودة للسوق المصري مجددا بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي والقضاء على السوق السوداء، وموافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وبحسب بيانات التقرير الشهري الصادر للبنك المركزي المصري، جذبت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة في أذون الخزانة بنحو 21.8 مليار دولار خلال أول شهرين من تحرير سعر الصرف في مارس وأبريل الماضيين.

وتم احتساب سعر الصرف في شهر مارس على 47.28 جنيه لكل دولار وفي شهر أبريل على 47.92 جنيه لكل دولار، وفق البيانات الأرشيفية للبنك المركزي.

كانت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة سجلت في نهاية فبراير الماضي تراجعا إلى نحو 13.617 مليار دولار قبل أن تعود إلى الارتفاع بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة.

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية من مصر بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بما أدى إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي قبل الإجراءات الإصلاحية الأخيرة.