إن بي سي: بايدن سيناقش مع نتنياهو التزام واشنطن بأمن إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسؤول بالإدارة الأمريكية، قوله، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزامه الصارم بأمن إسرائيل وتهديدات إيران ووكلائها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول الذي لم تكشف الشبكة الأمريكية عن هويته، أن بايدن سيتحدث مع نتنياهو خلال اجتماعهما اليوم، عن جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد المسؤول الأمريكي، أنه يعتقد اتفاق التوصل إلى حل بشأن الأسرى في مراحله النهائية ووصل إلى نقطة قابلة للتحقيق.

ويلتقي بايدن ونتنياهو، في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المقرر أن تحضر الاجتماع أيضًا نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، التي لم تحضر خطاب نتنياهو أمام الكونجرس أمس لحضورها فعالية أخرى.