جامعة الزقازيق تمنح الباحثة رودينا خيري درجة الدكتوراه.. وتوصي بتداول رسالتها بين الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر فارس:

حصلت الباحثة رودينا خيري محمود المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة الزقازيق، على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية قسم المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، بتقدير ممتاز مرتفع مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات والمراكز البحثية.

وناقشت الباحثة رسالتها بعنوان "فاعلية برنامج قائم على التكامل بين المدخل التخيلي وتطبيقات الواقع المعزز لتنمية بعض مهارات القراءة الموسعة والكتابة التأملية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية".

تكونت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور حسن سيد شحاتة أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المتفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عيطة عبد المقصود يوسف أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المساعد المتفرغ بكلية التربية جامعة الزقازيق، والدكتور راضي فوزي حنفي مدرس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة الزقازيق.

وتألفت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور حسن سيد شحاتة أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المتفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور خالد عبد العظيم عبد المنعم أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة حلوان والأستاذ الدكتور عطية عبد المقصود يوسف أستاذ مساعد متفرغ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور علي عبد المنعم حسين أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المساعد بكلية التربية جامعة الزقازيق.