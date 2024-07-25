مسؤول أمريكي: الرصيف العائم بغزة كان لحسابات سياسية غير مدروسة لواشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، اليوم الخميس، إن رصيف غزة البحري العائم كان لحسابات سياسية غير مدروسة لإدارة الرئيس جو بايدن.

وكانت الوكالة البريطانية قالت نقلا عن مسؤول، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستتحول من الرصيف البحري المؤقت قبالة غزة إلى ميناء أسدود في نقل المساعدات.

وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي يقول إنه ينهي عملية الرصيف البحري المؤقت قبالة ساحل غزة ويصف المهمة "بالمكتملة".

وذكر مسؤول أمريكي، أن وزير الدفاع لويد أوستن وافق على توصية من قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بإنهاء مهمة الرصيف العائم في غزة، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القيادة الوسطى حاولت الأربعاء إعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة، لكنها لم تفلح لأسباب تقنية.