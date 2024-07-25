رفع السولار 15% والبنزين 11%.. كيف يؤثر على الأسعار والتضخم والفائدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قررت لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، رفع أسعار السولار والبنزين بكافة أنواع، وتثبيت سعر الغاز الطبيعي والمازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، اعتبارا من اليوم الخميس. ورفعت اللجنة سعر السولار للمرة الثانية خلال 2024، إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها. كما رفعت سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه من 12.5 جنيه، ولتر بنزين 95 إلى 15 جنيها من 13.5 جنيه.

ويرصد الخليج 365 في هذا التقرير كيف ستتأثر أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والتضخم والفائدة، بعد رفع السولار والبنزين بنسب 10 و11 و15%:

السولار والتضخم

توقع خبراء ومحللون أن تحد زيادة السولار والبنزين من جهود الحكومة للسيطرة على التضخم. وقال إبراهيم النمر، رئيس القسم التحليل الفني في شركة النعيم القابضة للاستثمارات، لمصراوي، إن زيادة السولار سيكون لها تأثير مباشر على زيادة أسعار السلع أكثر من البنزين وذلك باعتباره مكون أساسي في مراحل تصنيع السلع من أول نقل المواد الخام حتى خروج المنتج النهائي، وبالتالي سينعكس على زيادة الأسعار لكن بشكل طفيف.

ورجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، أن يظل معدل التضخم مستقرا دون انخفاض متوالي كما حدث خلال آخر 4 أشهر.

وأوضح أن تداعيات زيادة سعر السولار والبنزين لن تظهر دفعة واحدة على التضخم ولكن ستكون على موجتين حتى استيعاب السوق.

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زيادة الوقود والفائدة

توقع مصرفيون ومحللون تحدث إليهم "الخليج 365" استمرار البنك المركزي في الحفاظ على سعر الفائدة مرتفعا خلال العام الجاري وحتى منتصف العام المقبل بعد الضغوط التضخمية المتوقعة من زيادة سعر السولار والبنزين.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إن المركزي قد يلجأ إلى زيادة سعر الفائدة بنسبة 2% و3% خلال العام الجاري حال تولدت ضغوط تضخمية قياسية على أساس معدل شهري. بينما توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير لنهاية العام.

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الخضروات والفاكهة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع سعر السولار سيؤدي بالتأكيد لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، لأن المجال الزراعي يعتمد على السولار بنسبة 98%. سواء في الزراعة وتشغيل الآلات أو النقل.

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الخبز والسولار

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر رغيف العيش السياحي سيشهد زيادة بعد ارتفاع سعر السولار، لكنه أكد أن الخبز المدعم لن يتأثر لأن وزارة التموين تدعم المخابز البلدية المدعمة، وستتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق التكلفة.

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الدواجن

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن ستتأثر بشكل كبير بزيادة أسعار السولار، لـ3 أسباب هي دخوله كعامل أساسي في صناعة الأعلاف، والاعتماد عليه في نقل الدواجن من المزارع إلى المحلات، واستخدامه في التدفئة مع دخول فصل الشتاء.

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الأجهزة المنزلية

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية إن الشعبة تدرس موقف أسعار السلع بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار السولار اليوم. مشيرا إلى الاعتماد على السولار في تشغيل المصانع والنقل.

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السجائر والسولار

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن أسعار السجائر دائما تتأثر بزيادة سعر السولار. وأضاف أن زيادة سعر السولار سيزيد التكلفة على الشركات لكن بعضها لا يستطيع رفع الأسعار، لأنها وصلت للحد الأقصى للشريحة وعلى رأسها الشرقية للدخان.

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