سفير إيطاليا أعلن عن مساهمة بقيمة 2 مليون يورو لقطاع التعليم في لبنان خلال زيارة لثانوية عرمون

زار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وسفير ايطاليا في لبنان فابريتسيو مارتشيللي ونائبة ممثل اليونيسف في لبنان إيتي هيغنز، ثانوية عرمون الرسمية، حيث أعلن السفير الايطالي عن "مساهمة إضافية بقيمة 2 مليون يورو لقطاع التعليم في لبنان لخلق بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والأساتذة في لبنان"، وذلك من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS).

وقال وزير التربية: "ثانوية عرمون الرسمية أصبحت اليوم ترتدي حلة جميلة وتشكل بيئة تربوية ملائمة للدراسة، وقد شمل الترميم مرافقها وخدماتها واصبحت مجهزة بالطاقة الشمسية، وملاعبها وقاعاتها وصفوفها، معدة بأفضل مستوى لاستقبال المتعلمين".

وأضاف: "الأبنية المدرسية المجددة والجديدة باتت حاجة ملحة لاستقبال الطرائق المتطورة في التدريس والأنشطة واستخدام التكنولوجيا".

بدوره، قال السفير الإيطالي: "منذ العام 2017، تلتزم إيطاليا بدعم التعليم الشامل وعالي الجودة في لبنان. وقد ساهمت جهودنا في تحقيق هذا الهدف بحوالي 60 مليون يورو، تم تقديمها من خلال برامج ثنائية وبرامج متعددة الأطراف. تمّ حتى الآن، إعادة تأهيل 107 مدارس رسمية، ويسرّنا متابعة إلتزامنا هذا من خلال شراكتنا مع اليونيسف ودعمنا الصندوق الائتماني للتربية في برنامجنا الجديد".

من جهتها، قالت مديرة AICS في بيروت أليساندرا بيرماتي: "إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أواصل العمل مع وزارة التربية والتعليم العالي واليونيسف لمواجهة الحواجز التي تحول دون التعليم الشامل وعالي الجودة في لبنان. التعليم هو جواز السفر إلى المستقبل ويظل أولوية قصوى لـ AICS".

اضافت: "نحن حريصون على ضمان حق كل طفل في التعليم، وتلعب هذه المساهمة دورا حاسما في تحقيق هذا الهدف المهم".

أما نائبة ممثل اليونيسف في لبنان إيتي هيغنز، فقالت: "نحن ممتنون للغاية للدعم طويل الأمد من إيطاليا والتزامها بقطاع التعليم في لبنان لأنه يضمن بيئة شاملة وآمنة للتعليم".

اضافت: "إن إعادة تأهيل المدارس تُحدث فرقا كبيرا في البيئة التعليمية وتؤثر بشكل إيجابي على الأطفال والأساتذة، فهي تساهم في تحسين صحة وسلامة الأطفال، وبالتالي تحسين نسبة حضورهم في المدرسة".

ولفتت اليونيسف في بيان إلى أن "هذا الدعم الجديد، الذي ستنفذه اليونيسف، سيؤدي إلى تحسين فرص الحصول على التعليم من خلال أعمال إعادة التأهيل الأساسية في ثلاث مدارس رسمية، على الأقل، مع تجهيزها بالطاقة الشمسية".

وأكد أن "الاستثمار في التعليم للجميع في لبنان هو أولوية بالنسبة لـ AICS منذ العام 2015. ومن خلال دعم الحكومة الإيطالية، تم إعادة تأهيل 51 مدرسة رسمية، وتحويلها إلى مساحات أكثر ملاءمة للأطفال لضمان تعلم أفضل وشامل وغير منقطع للطلاب، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة".