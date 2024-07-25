قوى الأمن عمّمت صورة مواطنة تحتال على ضحاياها وتوهمهم بأنها تشغل منصب قاضٍ دولي لحلّ النزاعات

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختصّ، صورة الموقوفة ف. ع. (من مواليد عام 1975، لبنانيّة) لإقدامها على الاحتيال على المواطنين عبر انتحالها صفة قاضية دوليّة لحلّ النّزاعات.

وذكرت المديرية، أنها "كانت تتواجد في مكتب عائد لها في الحدت- شارع دبّاس، تستقبل فيه المواطنين الرّاغبين في الهجرة. وتخبرهم أنّها قاضية دوليّة لحلّ النّزاعات، وتستطيع تأمين تأشيرات سفر لهم بما أنّها تمتلك شبكة علاقات قويّة لدى سفارات عدّة، لقاء مبالغ ماليّة".

وطلبت المديريّة "ممّن وقع ضحيّة أعمالها الحضور إلى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، أو الاتّصال على الرقم 754308-07 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".