افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان القصف المدفعي الاسرائلي يستهدف الان أطراف راشيا الفخار وكفرحمام في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، واشتعال النيران في الأماكن المستهدفة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القصف المدفعي الاسرائلي يستهدف الان أطراف راشيا الفخار وكفرحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.