حاصباني وحنكش التقيا نائبين من كتلة "الاعتدال الوطني"

اجتمع النائبان في المعارضة غسان حاصباني والياس حنكش بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي مع النائبين في "كتلة الاعتدال الوطني" احمد الخبر وسجيع عطية.

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