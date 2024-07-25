حرفوش بحث مع رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الإيطالي تداعيات الانتخابات الأوروبية

التقى صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش، خلال زيارة له إلى إيطاليا، رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الإيطالي روبرتو بانياسكو في مقر البرلمان الإيطالي.

وبحث حرفوش مع بانياسكو التغييرات الأوروبية بعد الانتخابات التي حصلت منذ شهرين، والتي أفرزت توازن قوى جديدة، وما سيكون له من تأثير في خارطة السياسة العالمية.

ومن المعروف أن حرفوش يعتبر من الشخصيات السياسية الملمة بالشأن الأوروبي، وله علاقات واسعة جداً في باريس وروما وبروكسيل ولندن وغيرها من الدول.