شيخ العقل التقى المطران أبي نجم ووفدين من نقابة المحامين وكلية الزراعة واطّلع من لجنة الاشراف على انتخابات المجلس المذهبي على تحضيراتها

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم وفداً من المحامين يتقدّمه المرشّح في انتخابات النقابة نديم حمادة، الذي أطلع سماحته على ظروف وبرنامج وأهداف ترشحه، بحضور أمين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي وعضو اللجنة القانونية الدكتور طلال جابر، ورافقه المحامون: مازن حلاوي، مروان حلاوي وحازم البعيني.

كذلك اطّلع الشيخ أبي المنى من اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس المذهبي المقررة في 25 آب القادم، والخطوات الجارية على مستوى التحضيرات لانجاز الاستحقاق، والذي يجب أن يؤول الى وصول اصحاب الكفاءات من أبناء الطائفة فيما يخدم مصلحة المؤسسات وتطويرها، وفق توجهات سماحة الشيخ العقل بهذا الخصوص، وضمّت اللجنة رئيسها القاضي أسامة اللحام والأعضاء: الشيخ نزيه صعب، الدكتور فريد حمدان، المحامي مالك أبو لطيف، الدكتور صلاح الدنف، الاستاذ أنور ضو، بحضور مدير عام المجلس المذهبي الاستاذ مازن فياض ومدير مشيخة العقل الاستاذ ريان حسن.

واستقبل الشيخ ابي المنى وفداً من "مؤسسة الشيخ محمد يعقوب" برئاسة الدكتور علي يعقوب، وضمّ ايضاً رئيسة سيدات رابطة المدن السيدة أماني الحُقيل، ووجّه الوفد دعوة لسماحته للمشاركة في ندوة حول "نهج الشيخ محمد يعقوب في العيش الاسلامي- المسيحي المشترك" تزامناً مع حلول ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، كما قدّم يعقوب كتاباً بعنوان: ضوء لا يخبو".

كما استقبل مفوض الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي المدير العام السابق هشام ناصر الدين. ثم الاستاذ توفيق الحلبي، وذلك بحضور قاضي المذهب الشيخ دانيال سعيد، وعضوي المجلس المذهبي الشيخين سامي عبد الخالق ومحمد غنام والمستشار الشيخ د. رمزي سري الدين.

وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه راعي أبرشية انطلياس للموارنة المطران انطوان أبي نجم، يرافقه المحامي المقدم كامل مزهر، وتناول اللقاء قضايا روحية اسلامية-مسيحية وتعزيز الشراكة في منطقة الجبل.

كما التقى وفداً من كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ضمّ، العميدة الدكتورة نادين ناصيف، الدكتورة لميس شلق والدكتور محمد سكرية، بحضور مدير شركة B5 للدراسات والاستشارات نظام حاطوم، لبحث اتفاقية تعاون بين الكلية والشركة في ما يتعلق بالاستثمار والتطوير الزراعي على أراضي الأوقاف الدرزية.

واستقبل قائد الشرطة القضائية السابق العميد المتقاعد سليم سليم ونجله عمر، المتخصّص بالشؤون المالية والمقيم في سنغافورة.

ومن زوّاره ايضا السيد خالد مسعود، برفقة قريبيه الدكتور امين ابي المنى والدكتور جهاد ابي المنى معتمد مشيخة العقل في ولاية بافالو الاميركية.

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