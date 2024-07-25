عز الدين ترأست اجتماع لجنة المرأة والطفل لمتابعة قضية عدم مطابقة عدد من أغذية الرضع وصغار الأطفال

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين انه "وبناء على المعطيات والوقائع التي تم الاطلاع عليها اثر الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها اللجنة لمتابعة قضية عدم مطابقة عدد من السلع الغذائية الخاصة بالرضع وصغار الأطفال للمواصفات".

ولفتت عزالدين، عقب ترؤسها لاجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية والذي خصص لمتابعة قضية عدم مطابقة عدد من أغذية الرضع وصغار الأطفال للمواصفات، الى أنه "تم التوافق على ضرورة مراجعة المواصفات اللبنانية وتضمينها إلزامية فحص مكونات إضافية بما يراعي حاجات ومخاطر الواقع المحلي، كما اصدرت اللجنة توصية بان تقوم كل من وزارة الاقتصاد والصحة بعدد من الاجراءات من اجل متابعة هذا الملف وفق الصلاحيات التي تتمتع بها الوزارتان".

وأشارت إلى انها "بصدد تحضير كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء تطلب فيه تعديل المرسوم ١١٤٩٨ بما يضمن اصلاح الخلل في موضوع المختبرات التي نص المرسوم على الإحالة اليها كون هذه المختبرات غير متكافئة من الناحية التقنية والبشرية ولناحية التكلفة، مما يتيح للمستورد اختيار المختبر الاقل كلفة حتى ولو لم يكن مؤهلا لإجراء كامل التحاليل المنصوص عليها في المواصفة".

ودعت عز الدين، الى "إيجاد آلية ربط بين الوزارات المعنية وبين مراكز البحث العلمي التي تقوم بدراسات تتعلق بصحة المواطنين من اجل ربط خلاصات ونتائج الابحاث بالقرارات المتخذة والسياسات المعتمدة".

وحثّت الوزارات "المعنية لتأخذ دورها ووضع برامج من اجل توعية المواطنين على كيفية اختيار واستهلاك المنتجات الغذائية الاقل ضررا لصحتهم".

كما أعلنت ان "ممثلي وزارة الصحة الذين حضروا الاجتماع قد اكدوا على ان الوزارة عمدت، وبناء على التوصيات التي صدرت عن الاجتماعات التي عقدتها لجنة المرأة والطفل النيابية خلال الاشهر المنصرمة، الى اعادة النظر بآليات استيراد وترخيص وتسجيل السلع الغذائية الخاصة بالرضع والاطفال وانها بصدد العمل على وضع اجراءات تضمن الرقابة المستمرة وتتبع السلع في السوق اللبنانية".

وذكرت أن "وزارة الاقتصاد ايضا وبناء على طلب اللجنة قامت وبموجب قانون حماية المستهلك بأخذ ما يزيد عن ١٧ عينة من حليب ومتممات غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات"، مؤكدةً أن "لجنة المرأة والطفل ستواصل، بعد صدور النتائج، متابعة هذا الملف مع كافة الاطراف ذات الصلة وان اجتماعا رابعا سيعقد قريبا بهذا الخصوص".