سفير كوريا الجنوبية أعلن عن التبرع بأجهزة كمبيوتر وطابعات وماسحات ضوئية لرئاسة الجمهورية

أعلن سفير كوريا الجنوبية في لبنان ايل بارك، خلال زيارة قام بها الى القصر الجمهوري في بعبدا، ان "بلاده تتطلع الى دعم لبنان والعمل معاً من اجل مستقبل اكثر اشراقاً لكلا البلدين". كلام السفير بارك جاء قبل ظهر اليوم.

كذلك أعلن بارك، عن "التبرع بأجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة كمبيوتر محمولة وماسحات ضوئية من حكومة جمهورية كوريا الى القصر الجمهوري في بعبدا".

ولفت الى أننا "نعلم جميعاً ان القصر الجمهوري ليس مقر إقامة رئيس الجمهورية فحسب، بل هو أيضاً بمثابة مركز للعلاقات الدبلوماسية، حيث يستضيف كبار الشخصيات الأجنبية ورؤساء الدول، مما يُظهر التزام لبنان بالتعاون الدولي والدبلوماسية".

واعتبر أن "هذه الموارد التكنولوجية ستساعد في تحسين كفاءة القصر الجمهوري الذي يمثل حجر الزاوية للمشهد السياسي في البلاد، ويجسد قيم القيادة والحكم والهوية الوطنية".

بدوره، اعتبر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ان "هذه التجهيزات الجديدة سوف تعزز قسم المعلوماتية في رئاسة الجمهورية، وتوزّع على المديريات والاقسام والدوائر في القصر الجمهوري، وتفسح في المجال امام العاملين فيه للاستفادة من التقنيات الحديثة من اجل أداء افضل وسهولة في العمل وسعة استيعاب اكبر، لا سيما وان ذلك يتناغم مع الورشة التي تقوم بها المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كي تصبح مؤسسة تعتمد على المكننة بشكل كامل، من دون الحاجة الى المستندات والمراسلات الورقية".

وأشار الى ان "كوريا تؤكد من خلال الهبة التي قدمتها، الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة".