الحوثي: الرد آت لا بد منه وهجماتنا على إسرائيل ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية

أشار قائد حركة "أنصارالله" عبدالملك بدرالدين الحوثي، الى أن "جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة على مدى 10 أشهر يقتل بها الشعب الفلسطيني أو الإيراني؟"، لافتاً الى أنه "حتى لو كانت الجرائم ضد الشعب الإيراني فمن واجب المسلمين أن يقفوا مع إيران لأنه بلد إسلامي، لا مع العدو الإسرائيلي".

وذكر الحوثي، أن "الكلام عن تحالف إبراهام يعني مطالبة العرب التعاون مع العدو ضد فلسطين وضد أنفسهم وضد المسلمين، وهو كلام سخيف"، لافتاً الى أن "من يتناسى ما يفعله العدو في غزة أشد غباء من بني إسرائيل يوم قالوا: إن البقر تشابه علينا".

وشدد على أن "عملياتنا العسكرية ستستمر في البحار وإلى عمق فلسطين بإذن الله تعالى، والاعتداءات على بلدنا لن توقفنا عن التصعيد".

وأوضح أن "في المرحلة الخامسة نفذ الطيران الأميركي غارات في الحديدة وحجة وتعز وصعدة، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي"، مضيفاً "غدا إن شاء الله تعالى يسمع العالم كله والصديق والعدو هتافات شعبنا العزيز في خروجه المليوني الأسبوعي"، مؤكدا "مواصلة العمليات".

وتابع الحوثي "العدوان الإسرائيلي على الحديدة لن يحقق الردع لمنع العمليات المساندة لغزة، وهذا ما يقر به الصهاينة، فالعدو اعترف باستهدافه بأكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيرة من اليمن، والصهاينة يقلقون من ذلك، ونحن نريدهم أن يقلقوا جدا".

وأضاف "نريد أن يكون الصهاينة في منتهى القلق وألا يناموا ولا ينعموا أبدا بالاستقرار، لأنهم محتلون مجرمون وظالمون"، لافتاً الى أن "الأميركي فشل في منع العمليات في البحر الأحمر وأكد ذلك "القائد الأعلى" للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط في رسالة سرية لوزير الحرب".

وشدد على أن "كل ما يحصل من جانب العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام ومواصلة نصرة الشعب الفلسطيني وهو الهدف الأساس"، مؤكداً أن "الرد آت لا بد منه، على ما قام به العدو الإسرائيلي من عدوان على الحديدة، وعملياتنا المساندة متواصلة في المرحلة الخامسة".

ورأى أن "عمليات حزب الله كانت مكثفة هذا الأسبوع في شمال فلسطين والجولان واستهدفت مغتصبات جديدة لتوسيع دائرة العمليات"، مضيفاً "حزب الله نشر تسجيلا جديدا يظهر استطلاع طائرة هدهد على قاعدة "رامات الجوية" بكل تفاصيلها دون تمكن العدو من اكتشاف الطائرة أو استهدافها".

وكشف أن "مسار العمليات اليمنية المشتركة مع المقاومة العراقية سيشهد تطورا مهما في المرحلة القادمة بإذن الله".

وأردف "هجماتنا على إسرائيل ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية".