استطلاع لأكسيوس: 60% من الناخبين الأميركيين الشباب يقولون إنهم سيصوتون لهاريس مقابل 40% لترمب

أظهر استطلاع لموقع "أكسيوس" الأميركي، بأنّ "60% من الناخبين الأميركيين الشباب يقولون إنهم سيصوتون لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مقابل 40% للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب"، في السباق الرئاسي في تشرين الثاني المقبل.
وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بنائبته كامالا هاريس التي ستحلّ محلّه مرشّحةً عن الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسيّة في تشرين الثاني، واصفا إيّاها بأنّها امرأة "ذات خبرة وقويّة"، في وقت تتلقى هاريس دعمًا من شخصيات بارزة في الحزب.
ورأى بايدن في خطاب موجّه إلى الأمّة من المكتب البيضوي في البيت الأبيض أنّ "هاريس تتمتّع بالخبرة، إنّها قوية، إنّها كفؤة. لقد كانت شريكة رائعة بالنسبة إليّ... الآن الاختيار متروك لكم يا أيّها الشعب الأميركي".
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