ملك الأردن أصدر أمرًا بحلّ مجلس النواب

أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني، أمرًا بحلّ مجلس النواب، تمهيدًا لإجراء انتخابات للمجلس الذي تبلغ فترة عمله 4 سنوات.

وجاء ذلك بعدما أعلن الديوان الملكي في الأردن، الأربعاء، أن الملك الأردني أصدر أمرا بإجراء انتخابات لمجلس النواب.

ونقل الديوان عن الملك عبد الله قوله إن الأردن "أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي"، مؤكداً على ضرورة بذل الجهود من قبل هيئة الانتخابات "لإنجاح العملية الانتخابية والعمل لمنع أي تجاوزات بكل حزم".

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من سبتمبر المقبل.