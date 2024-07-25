الكرملين يرد على عرض أوكراني بشأن الأزمة الحالية

ابوظبي - سيف اليزيد - ردت روسيا، اليوم الخميس، على عرض قدمه وزير الخارجية الأوكراني بإجراء محادثات بين موسكو وكييف من أجل إنهاء الأزمة الحالية.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أن روسيا منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا، ولكنه أشار إلى أن موسكو بحاجة إلى فهم ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا لذلك. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، عن بيسكوف القول في تصريحات للصحفيين: "إن روسيا الاتحادية منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض (مع الجانب الأوكراني"، مضيفا: "أولا علينا أن نفهم ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا لذلك. حتى الآن يتم الإدلاء بتصريحات (من نظام كييف) مختلفة".

وتابع بيسكوف: "إنها (إجراء المفاوضات) مسألة معقدة. ومن وجهة نظر قانونية، هذه المشكلة مدرجة على جدول الأعمال، ولكن من الناحية العملية، نحن منفتحون على تحقيق أهدافنا من خلال المفاوضات. ولذلك، هناك خيارات مختلفة ممكنة هنا".

وقال بيان من وزارة الخارجية الأوكرانية إن وزير الخارجية دميترو كوليبا، أكد خلال محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس الأربعاء، أن كييف "مستعدة للدخول مع الجانب الروسي في عملية التفاوض في مرحلة معينة، عندما تكون روسيا مستعدة للمحادثات بحسن نية".

بدورها، أعربت الصين عن استعدادها للتوسط في الأزمة الأوكرانية الحالية، خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة جوانجو بجنوبى الصين اليوم الأربعاء.

كان بيسكوف قال، أمس "أنتم تعلمون أن الجانب الروسي لم يرفض أبدا المفاوضات وحافظ دائما على انفتاحه على عملية التفاوض".