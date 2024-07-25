حزب الله يطلق سرب مسيرات والمقاومة الفلسطينية ترشق غلاف غزة بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت المقاومة الفلسطينية، بإطلاق رشقات صاروخية، استهدف كرم أبو سالم، في غلاف غزة، وذلك إلى جانب الهجوم الجوي بسرب مسيرات حزب الله على عدد من مستوطنات الجليل الغربي.

وقالت مصادر تابعة للمقاومة: هجوم كبير استهدف مستوطنات الجليل الغربي بالطائرات المسيرة، تلاه بعد دقائق رشقة صاروخية استهدفت كرم أبو سالم بغلاف غزة.

كما تم استهداف أحد مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا.

هجوما جويا بالمسيرات

وقالت مصادر إسرائيلية، إن سرب كبير من المسيرات التابعة للمقاومة اللبنانية "حزب الله" أصبح داخل المستعمرات الشمالية والطائرات الحربية تحاول التصدي لها، وصفارات الإنذار تدوي في كرم أبو سالم بغلاف غزة.

وشن حزب الله هجوما جويا بالمسيرات على مستوطنات الجليل الغربي، وذلك في منطقة عرب العرامشة، أدميت ، ايلون، جورن، جورنوت هجاليل، حنيتا، ياعره، مانوت، نافيه زيف، عبدون.

وقالت وسائل عبرية، إن صفارات الإنذار دوت من جديد في عدة مستوطنات بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة.