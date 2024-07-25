افيخاي يكشف معلومات جديدة بشأن انتشال المختطفين الخمسة

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، إنه تم الكشف عن معلومات جديدة بشأن عملية انتشال المخطوفين، الذين عثر عليهم داخل نفق .

وأعلن افيخاي عبر حسابه: من خلال عملية مشتركة لمجموعة القتال التابعة للواء الكوماندوز مع محققي ومركّزي جهاز الأمن العام، تم أمس (الأربعاء) انتشال جثامين المخطوفة التي تم قتلها ميا غورين ، والمخطوفين ضابط الصف (احتياط) رافيد آرييه كاتس ، والمساعد الأول (احتياط) أورين غولدين، والرقيب أوّل تومر أحيمس والرقيب كيريل برودسكي.

بحثًا استخباراتيًا مكثفًا وتحقيقات مع معتقلين

وأشار إلى أنه على مدار الأسابيع الأخيرة أجرى فريق استخباراتي تابع لقيادة المخطوفين لدى هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام، بحثًا استخباراتيًا مكثفًا وتحقيقات مع معتقلين لرصد وتحديد مكان احتجاز جثامين المخطوفين في منطقة خان يونس.

فتحة نفق تحت أرضي

وبناءً على المعلومات، عثرت القوات على فتحة نفق تحت أرضي، في المنطقة الإنسانية التي تم تعديلها للتناسب مع نشاط الفرقة. وداخل فتحة النفق تم العثور على نفق طوله حوالي 200 متر وعمقه حوالي 20 مترًا والذي يتضمن عدة غرف عُثر فيها على المخطوفين .