جيش الاحتلال يعلن فشل قبته الحديدية في اعتراض مسيرات حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قبته الحديدية فشلت في اعتراض المسيرات القادمة من حزب الله في لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن سرب كبير من المسيرات التابعة للمقاومة اللبنانية "حزب الله" أصبح داخل المستعمرات الشمالية والطائرات الحربية تحاول التصدي لها، وصفارات الإنذار تدوي في كرم أبو سالم بغلاف غزة.

هجوما جويا بالمسيرات

وشن حزب الله هجوما جويا بالمسيرات على مستوطنات الجليل الغربي، وذلك في منطقة عرب العرامشة، أدميت ، ايلون، جورن، جورنوت هجاليل، حنيتا، ياعره، مانوت، نافيه زيف، عبدون.

وقالت وسائل عبرية، إن صفارات الإنذار دوت من جديد في عدة مستوطنات بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة.