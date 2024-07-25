سرايا القدس: قصفنا بالهاون تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال شرق خانيونس

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت سرايا القدس، بقذائف الهاون النظامي تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني، في محور التقدم شمال شرق خانيونس.

وأضافت سرايا القدس عبر حسابها: أن تم رصد هبوط طائرة مروحية مع إطلاق قذائف دخانية بشكل مكثف في المكان المستهدف لإجلاء المصابين.

وفي وقت سابق اليوم، شاركت المقاومة الفلسطينية، بإطلاق رشقات صاروخية، استهدف كرم أبو سالم، في غلاف غزة، وذلك إلى جانب الهجوم الجوي بسرب مسيرات حزب الله على عدد من مستوطنات الجليل الغربي.

وقالت مصادر تابعة للمقاومة: هجوم كبير استهدف مستوطنات الجليل الغربي بالطائرات المسيرة، تلاه بعد دقائق رشقة صاروخية استهدفت كرم أبو سالم بغلاف غزة.

كما تم استهداف أحد مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا.