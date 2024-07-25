انفجار يهز حدائق أكتوبر.. ومصدر: سقوط 3 مصابين بحروق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سُمع دوي انفجار هزَّ مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الخميس.

مصدر أمني كشف لمصراوي ملابسات انفجار ماسورة غاز داخل عقار مجاور لمول تجاري بمساكن دهشور.

قال المصدر إن تسربًا للغاز نتج عنه انفجار بمطبخ شقة بالدور الخامس لعقار رقم 330 بطريق الفيوم.

أسفر الحادث عن سقوط 3 مصابين بحروق نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتفحم محتويات الشقة.

اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة انتدب لجنة لمعاينة الشقة محل البلاغ، وإعداد تقرير واف مع سؤال المصابين لدى استقرار حالتهم الصحية.